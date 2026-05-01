Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в Ростовской области

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Мясниковском районе региона был сбит БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА сохраняется.
Ранее в Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание морского терминала.
Кроме того, в Белгородской области БПЛА атаковал мотоцикл, в результате чего погибли два молодых человека.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.