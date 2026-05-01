В Госдуме раскрыли, какие законодательные изменения вступают в силу в мае

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин разъяснил в беседе с RT, какие законодательные изменения ожидают россиян в мае 2026 года.

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин разъяснил в беседе с RT, какие законодательные изменения ожидают россиян в мае 2026 года.

Как напомнил Говырин, с 1 апреля 2026 года в России заработал закон, регулирующий сервисы рассрочки, а с 1 мая в силу вступают подзаконные акты Банка России о реестре операторов и порядке допуска.

«Для оказания услуги организация должна быть включена в реестр, который ведёт регулятор, а параметры договора подчинены единым требованиям закона», — объяснил парламентарий.

С 11 мая начинает работать соглашение России и Саудовской Аравии о взаимной отмене визовых требований, напомнил Говырин.

«Граждане России смогут находиться в королевстве без визы до 90 дней в течение календарного года — как непрерывно, так и суммарно», — подчеркнул депутат.

Также он добавил, что с 22 мая вступают в силу отдельные положения Федерального закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ и постановления правительства России от 20.04.2026 № 440, которые смягчают правила продления единого пособия.

«Если при продлении среднедушевой доход многодетной семьи превысил прожиточный минимум на душу населения в регионе не более чем на 10%, пособие сохраняют ещё на 12 месяцев в размере половины детского прожиточного минимума по региону. Норма распространяется на отношения с 1 января 2026 года, поэтому отказы, вынесенные в 2026 году только из-за такого превышения дохода, по общему правилу пересматривают автоматически, без нового заявления, с уведомлением через “Госуслуги”, — заключил собеседник RT.

