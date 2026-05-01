Водолацкий: запрет советской символики приближает ФРГ к факельным шествиям

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что для руководства Германии приоритетом является нацистская символика.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Запрет в Германии на День Победы российской и советской символики приближает страну к факельным шествиям. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в Берлине допустили введение ограничений на российскую и советскую символику 8−9 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе полиции столицы ФРГ.

«Если запрещается символика победителей, которые освободили в том числе Германию от фашизма, то, значит, для руководства этой страны сегодня приоритетом является нацистская символика. И мы можем в ближайшее время с вами увидеть снова факельные шествия, снова портреты Гитлера на улицах Германии», — сказал собеседник агентства.

При этом не все население Германии разделяет нацистскую идеологию, в итоге это противостояние может привести к расколу германского общества. Подобные тенденции, по словам собеседника агентства, наблюдаются во многих европейских странах, где идет национализация нацистской идеологии.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
