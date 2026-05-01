Поздравление с Праздником весны и труда

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей Проскурнин поздравляет с Первомаем.

Источник: НИА Красноярск

Уважаемые железногорцы!

Поздравляю вас с Праздником весны и труда! Этот день мы посвящаем тем, кто своим трудом способствует развитию и процветанию нашего города. Железногорск — это уникальный научно-производственный центр, где трудятся высококвалифицированные специалисты. Тысячи людей работают на градообразующих предприятиях, занимаясь ключевыми направлениями науки, такими как ядерная энергетика и космические технологии.

Наш город славится своими медицинскими работниками, педагогами, спортсменами и деятелями культуры. Они сохраняют и развивают просветительское наследие, заботясь о здоровье и духовном воспитании молодого поколения.

Сотрудники силовых структур обеспечивают нашу безопасность, а работники жилищно-коммунальных служб поддерживают чистоту в каждом дворе. Представители частного бизнеса и некоммерческих организаций также вносят значительный вклад в развитие Железногорска.

Благодарю вас за ваш труд, профессионализм и преданность своему делу. Желаю вам успехов, реализации смелых идей и достижения амбициозных целей. Пусть в ваших домах всегда царят здоровье и благополучие!