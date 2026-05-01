Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Авиагавань будет обеспечивать вылет и прилёт воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
Информация об этом появилась в Telegram-канале аэропорта.
«Возможны корректировки в расписании полётов… Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна», — говорится в сообщении.
Несколько минут назад губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в регионе.
