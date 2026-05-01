МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Националисты из «элитной» 78-й десантно-штурмовой бригады ВСУ несут потери в боях за село Кондратовка в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны Кондратовки враг задействует наиболее мотивированных националистов из состава 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что «элита» ВСУ несет существенные потери.