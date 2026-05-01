Боец Каспер: в Сумской области уничтожили израильскую РЛС Rada ВСУ

Начальник расчета БПЛА сообщил, что цель поразили при помощи БПЛА «Молния-2».

КУРСК, 1 мая. /ТАСС/. Расчет БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожил радиолокационную станцию (РЛС) ВСУ израильского производства Rada в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил начальник расчета БПЛА с позывным Каспер.

«По выявленному расчетами воздушной разведки РЛС Rada было нанесено огневое поражение ударным беспилотным летательным аппаратом “Молния-2”. Поражение цели было подтверждено по результатам доразведки», — рассказал Каспер.

Военнослужащий отметил, что выполнение задачи было обеспечено благодаря слаженной работе подразделений. Полученные разведкой координаты были мгновенно переданы расчету БПЛА, что позволило нанести огневое поражение в считаные минуты, добавил он.

«Между расчетами и пунктами управления налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе. Кроме этого, развернуты оптоволоконное соединение и спутниковые антенны, которые позволяют обеспечить подразделения качественным интернетом», — пояснил начальник расчета БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
