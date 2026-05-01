МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Молодые националисты из теробороны ВСУ погибли в боях на границе с Россией в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Вблизи российско-украинской границы в Путивльском районе в результате нашего огневого поражения существенные потери понесла 106-я отдельная бригада теробороны. Анализ некрологов показал, что подразделения бригады территориальной обороны на данном участке фронта укомплектованы в основном националистами от 18 до 22 лет», — сообщил собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что первая бригада теробороны ВСУ, где служат несовершеннолетние националисты, несет потери под Сумами.