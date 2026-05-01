США сообщили численность контингента в Европе

Около 80 тыс. американских военнослужащих дислоцируются в Европе, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Из них 38 тыс. военнослужащих на постоянной или ротационной основе находятся на территории.
«Численность (контингента, — “Ъ”) постоянно колеблется, практически на ежемесячной основе. Эти колебания объясняются плановыми учениями и ротацией сил на театре военных действий», — сообщило командование (цитата по ТАСС). Там уточнили, что в Германии военнослужащие дислоцированы в Висбадене, Рейн-Пфальце, Штутгарте и Баварии.
30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможное сокращение военного контингента в Германии. До этого канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из военного конфликта с Ираном, на что господин Трамп ответил, что господин Мерц «не знает, о чем говорит».