США сообщили численность контингента в Европе

30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможное сокращение военного контингента в Германии. До этого канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из военного конфликта с Ираном, на что господин Трамп ответил, что господин Мерц «не знает, о чем говорит».