Франция является одной из ключевых стран ЕС, препятствующих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью РИА Новости.
«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — отметил дипломат.
Мешков добавил, что Париж также предпринимает шаги, которые могут осложнять или срывать всевозможные договоренности.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что поведение Франции и Великобритании напрямую подталкивает мир к новой гонке ядерных вооружений.
Как сообщал KP.RU, Лондон и Париж пытаются вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача Киеву ЯО стала бы вопиющим подрывом принципов режима нераспространения.