«Главный мотор»: посол РФ рассказал о роли Франции в мирной сделке по Украине

Посол Мешков: Франция одной из первых мешает достижению мира России с Украины.

Источник: Комсомольская правда

Франция является одной из ключевых стран ЕС, препятствующих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной. Об этом заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков в интервью РИА Новости.

«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — отметил дипломат.

Мешков добавил, что Париж также предпринимает шаги, которые могут осложнять или срывать всевозможные договоренности.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что поведение Франции и Великобритании напрямую подталкивает мир к новой гонке ядерных вооружений.

Как сообщал KP.RU, Лондон и Париж пытаются вывести спираль эскалации на ядерный уровень. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача Киеву ЯО стала бы вопиющим подрывом принципов режима нераспространения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше