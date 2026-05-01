Доброволец Берич: в Сербии запрещают гражданам воевать за границей за Россию

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Власти Сербии преследуют собственных граждан, ушедших добровольцами на СВО, но игнорируют случаи, когда сербы поступают на службу во Французский иностранный легион или становятся сотрудниками американских ЧВК. Об этом заявил ТАСС сербский снайпер, доброволец ВС РФ, участник боевых действий в Донбассе Деян Берич.
«Запрещено воевать на стороне России, а все другое не запрещено. Французский легион разрешено, американские ЧВК разрешено, на стороне Украины — спокойно», — сказал Берич.
При этом он подчеркнул, что простые сербы внимательно следят за происходящим на Украине и большинство считает сербских добровольцев, воюющих на стороне России, героями.
Берич отметил, что сейчас система отправки сербских добровольцев в ВС РФ хорошо отлажена, но так было не всегда.
«Когда президент [России Владимир Путин] разрешил иностранцам приезжать и сражаться в армии Российской Федерации, организовали все это, как положено. Тут была куча проблем из-за чиновников, которые просто не хотели принимать иностранцев здесь. Но потом потихоньку, с множеством проблем и труда все это организовывалось как положено. Не просто, чтобы приезжали воевать: эти люди приезжают, чтобы здесь остаться жить после войны. Они получают гражданство, становятся гражданами Российской Федерации. Так что на фронт, в буквальном смысле, после обучения, уходят как граждане России. И это не только сербы, тут есть много разных национальностей, которые приезжают», — подытожил Берич.