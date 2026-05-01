Пленный рассказал, как украинские солдаты пили мочу на передовой

ДОНЕЦК, 1 мая — РИА Новости. Украинские солдаты из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник.
По его словам, раз в четыре-пять дней им с дрона сбрасывали посылки с едой, которая состояла из пары бутылок воды и пары банок тушенки.
«Вода сразу разбивается, потому что ее сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — сказал пленный.
Российские силовики неоднократно сообщали РИА Новости, что в радиоперехватах разговоров ВСУ украинские военные жаловались на тяжелое положение из-за отсутствия воды и продуктов питания.