Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Линник: военные ВСУ пили мочу из-за плохого снабжения провизией

Украинские солдаты из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой.

Украинские солдаты из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой.

Об этом рассказал пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник, отметив, что посылки с едой, которая состояла из пары бутылок воды и пары банок тушенки, украинским военным сбрасывали с дрона раз в четыре-пять дней.

«Вода сразу разбивается, потому что её сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — цитирует украинца РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала голод системной проблемой в рядах боевиков ВСУ.

Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Компас между тем заявил, что украинское командование специально отправляло на смертельные задания тех боевиков ВСУ, с которыми были не лучшие личные взаимоотношения.