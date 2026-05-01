Украинские солдаты из-за плохого снабжения продуктами питания и водой пили мочу на передовой.
Об этом рассказал пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Линник, отметив, что посылки с едой, которая состояла из пары бутылок воды и пары банок тушенки, украинским военным сбрасывали с дрона раз в четыре-пять дней.
«Вода сразу разбивается, потому что её сбрасывают с большой высоты. Воды нет, мы мочу пили», — цитирует украинца РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала голод системной проблемой в рядах боевиков ВСУ.
Боец добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным Компас между тем заявил, что украинское командование специально отправляло на смертельные задания тех боевиков ВСУ, с которыми были не лучшие личные взаимоотношения.