В Германии предупредили об угрозе конфликта между ОАЭ и Саудовской Аравией

По данным издания, выход ОАЭ из ОПЕК привёл к росту напряжённости на Аравийском полуострове. Абу-Даби хочет продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами, которые во многом определяет Эр-Рияд. Кроме того, между странами вновь разгорелся давний спор во внешней политике: ОАЭ склоняются к тесному партнёрству с Израилем и США, тогда как Саудовская Аравия делает ставку на баланс с Ираном.