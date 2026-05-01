В Германии предупредили об угрозе конфликта между ОАЭ и Саудовской Аравией

Обострение отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией может перерасти в полноценный конфликт. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt (JW).

Источник: Life.ru

«Сегодня над регионом нависла угроза нового конфликта», — утверждает новостной портал.

По данным издания, выход ОАЭ из ОПЕК привёл к росту напряжённости на Аравийском полуострове. Абу-Даби хочет продавать больше нефти и считает себя слишком ограниченным квотами, которые во многом определяет Эр-Рияд. Кроме того, между странами вновь разгорелся давний спор во внешней политике: ОАЭ склоняются к тесному партнёрству с Израилем и США, тогда как Саудовская Аравия делает ставку на баланс с Ираном.

Ранее в Германии выразили опасение, что конфликт США и Израиля с Ираном может вдвое замедлить рост ВВП — до 0,5% вместо прогнозируемого 1%. Экономика страны и так едва избежала третьей рецессии подряд в 2025 году. Германия переживает затяжной экономический кризис, начавшийся еще в период пандемии COVID-19 и усилившийся после прекращения поставок российского газа.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
