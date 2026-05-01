МИД: Россия даст решительный ответ на попытки блокады Калининграда

Россия даст «самый решительный ответ» на любые попытки блокады Калининграда. Об этом сообщил в пятницу, 1 мая, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.
— Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах таких самоубийственных тактических «построений», которые явно не осознают возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих своих стран, — цитирует его РИА Новости.
В январе губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на слова экс-заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского региона.
17 января Дариус Юргелявичус заявил, что у Североатлантического альянса есть разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с Россией.
Во время интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» он намеренно отказался называть город российским названием Калининград, сославшись на собственную точку зрения о его принадлежности.