МИД: Россия даст решительный ответ на попытки блокады Калининграда

Россия даст «самый решительный ответ» на любые попытки блокады Калининграда. Об этом сообщил в пятницу, 1 мая, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Артем Булатов.

— Мы относимся к таким публичным заявлениям со всей серьезностью. Чего, к сожалению, нельзя сказать об авторах таких самоубийственных тактических «построений», которые явно не осознают возникающих в случае их реализации военно-политических рисков для своих своих стран, — цитирует его РИА Новости.

В январе губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на слова экс-заместителя главы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде российского региона.

17 января Дариус Юргелявичус заявил, что у Североатлантического альянса есть разработанный план по блокаде Калининградской области на случай военного конфликта с Россией.

Во время интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» он намеренно отказался называть город российским названием Калининград, сославшись на собственную точку зрения о его принадлежности.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
