Эсминец США Higgins остался без света из-за неисправности электрики

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Неисправность системы электрики на эсминце USS Higgins привела к тому, что корабль в конце апреля полностью остался без света. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы 7-го флота ВМС США Мэтью Комер.
«28 апреля 2026 года при проведении штатных операций в Индо-Тихоокеанском регионе эсминец USS Higgins класса Arleigh Burke сообщил о технической неисправности в электрораспределительной системе, — говорится в сообщении. — На USS Higgins произошло отключение электричества по всему кораблю, что привело к потере тяги».
Согласно заявлению, электроснабжение на корабле уже восстановлено. Отмечается, что поломка «могла сопровождаться искрами и дымом».
Ранее телеканал CBS News сообщал о том, что на борту эсминца, находящегося в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США, вспыхнул пожар.