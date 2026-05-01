Киркоров рассказал, что хотел бы спеть с Владом А4

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Народный артист России Филипп Киркоров рассказал РИА Новости, что готов подумать над коллаборацией с блогером Владом А4 (Владислав Бумага).
«Несмотря на то, что со всеми лучшими я уже спел, мне очень нравится Влад Бумага, который А4. Можно подумать, что нам сделать», — сказал Киркоров, отвечая на вопрос о коллаборации с молодыми артистами.
Киркоров активно сотрудничает с молодыми артистами. В числе его дуэтов есть работы с такими певицами, как ANNA ASTI, Люся Чеботина, а также с исполнителями Егором Кридом и Олегом Майами.
