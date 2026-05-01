СК задержал мать детей, погибших при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали мать троих детей, погибших при пожаре.

КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали мать троих маленьких детей, погибших при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ.

Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Причиной пожара мог стать телевизор.

«Следователем следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино», — говорится в сообщении.

По обновленной информации ведомства, 25-летняя девушка ушла в магазин, оставив дома троих спящих сыновей. По пути она встретила знакомую, с которой употребила алкоголь. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении нее.