СК задержал мать детей, погибших при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 1 мая — РИА Новости. Следственные органы задержали мать троих маленьких детей, погибших при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает региональный главк СК РФ.
Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Причиной пожара мог стать телевизор.
«Следователем следственного отдела по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих детей в результате пожара задержана 25-летняя жительница поселка Дубинино», — говорится в сообщении.
По обновленной информации ведомства, 25-летняя девушка ушла в магазин, оставив дома троих спящих сыновей. По пути она встретила знакомую, с которой употребила алкоголь. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении нее.