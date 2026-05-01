СК задержал мать детей, погибших при пожаре в Красноярском крае

Ранее СК сообщил, что днем 30 апреля мать отлучилась в магазин, оставив в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино без присмотра троих детей в возрасте 1 года, 3 и 4 лет. Произошел пожар, малыши погибли. Ее муж в это время находился на работе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Причиной пожара мог стать телевизор.