Посол Мешков: посольству РФ во Франции заблокировали карты для оплаты топлива

Банковские карты российского посольства в Париже были заблокированы при попытке оплаты топлива. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью РИА Новости.
Посол уточнил, что речь идет о трудностях с обслуживанием счетов, которые носят системный характер.
«Нам — посольству — заблокировали карточки на оплату бензина, что является нарушением и Венской конвенции, и тех же санкционных норм, которые принимает Евросоюз», — сказал дипломат.
Мешков назвал произошедшее существенным ударом на фоне высоких цен на топливо в Европе. По его словам, начиная с 2022 года подобных ограничений в отношении посольства не фиксировалось.
Ранее KP.RU сообщал, что ЕС ввел запрет на проведение транзакций с участием 20 российских банков. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, как Евросоюз после новых санкций сможет оплачивать поставки российского газа, о котором скоро будет умолять.