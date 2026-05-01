Франция является одной из главных сил в ЕС, мешающих достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной.
С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил посол России в Париже Алексей Мешков, отметив, что Франция предпринимает шаги по срыву всевозможных договорённостей.
«Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной», — сказал дипломат.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов сообщил о планах Лондона и Парижа передать Киеву элементы ЯО.
