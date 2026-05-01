Собака станет постоянным участником заседаний парламента Болгарии

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Собака будет постоянным участником пленарных заседаний народного собрания Болгарии 52-го созыва, сообщает Болгарское народное телевидение (БНТ).
Досрочные выборы в народное собрание 52-го созыва состоялись в воскресенье, 19 апреля. В четверг состоялось первое заседание нового парламента.
Одним из депутатов стал слабовидящий Иван Янев, который пользуется услугами собаки-поводыря, лабрадора по кличке Ровер. Несколько дней назад они вдвоем уже посетили здание, чтобы изучить маршруты передвижения.
Янев избран по списку блока «Прогрессивная Болгария», который получил в народном собрании абсолютное большинство мест (131 из 240). В парламенте шутят, что Ровер — это 241-й депутат. Лабрадор будет сопровождать депутата на заседания комитетов и в пленарном зале.