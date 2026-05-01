Увеличение пенсий, списание долгов, вывоз золота: что изменится в России с 1 мая

С 1 мая россиянам, которым в апреле исполнилось 80 лет, поднимут страховую пенсию по старости. Выплата увеличится в два раза. Это коснётся также пенсионеров, получивших в апреле I группу инвалидности, и некоторых других категорий граждан. Кроме того, ФНС изменила правила списания долгов, которые невозможно взыскать. По ряду причин долг могут признать безнадёжным и списать. С начала месяца также необходимо маркировать специальными кодами, в частности, некоторые кондитерские изделия, радиоэлектронику и свет. Помимо этого, вводится запрет на вывоз из РФ золотых слитков, но есть исключения. Что ещё поменяется в России с мая — в материале RT.
Повышение пособий и пенсий с 1 мая.
Россиянам, которым в апреле исполнилось 80 лет, с 1 мая поднимут страховую пенсию по старости в два раза. Выплата составит 19 169,38 рубля в месяц. Кроме того, таким гражданам автоматически назначается надбавка за уход — 1413,86 рубля.
Если в апреле 2026 года пенсионер получил I группу инвалидности, ему также удвоят выплату. Однако подобное увеличение может произойти только один раз: если гражданин уже достиг 80-летнего возраста, второй раз увеличения пенсии не будет.
Повышение пенсий ожидает в том числе бывших членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Все доплаты рассчитываются индивидуально и касаются тех, кто имеет определённый стаж.
Дополнительные выплаты также будут назначены ветеранам Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы им перечислят дополнительные 10 тыс. рублей. Это касается и россиян, проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.
Кроме того, с 22 мая начнут действовать изменения в законодательстве, сохраняющие право на единое пособие для многодетных семей, чей доход оказался выше необходимого не более чем на 10%.
Это правило применимо лишь в том случае, если причиной отказа было именно превышение дохода. Воспользоваться таким правом многодетные семьи могут только один раз за весь период реализации права на единое пособие.
Выплаты назначат ещё на 12 месяцев, и в случае превышения дохода они составят 50% величины регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Тарифы за переводы по СБП.
В апреле Центробанк опубликовал решение Совета директоров о тарифах на услуги ЦБ за перевод денежных средств через СБП. В СМИ распространилась информация о платных транзакциях для бизнеса и его клиентов — говорилось о комиссии в размере от 5 копеек до 3 рублей.
Однако в Банке России опровергли эту информацию. В регуляторе заявили, что условия для граждан и бизнеса остаются прежними, а изменения в тарифах носят исключительно редакционный характер. Речь идёт о сведении ранее действовавших тарифов в один документ, использовании термина «Клиент Банка России» и уточнении по поводу НДС («НДС не облагается»).
Налоговые долги, не подлежащие взысканию: что меняется с 1 мая.
С сегодняшнего дня Федеральная налоговая служба меняет правила списания налоговых долгов, которые уже невозможно взыскать.
Обновится сама процедура списания. Изменения коснутся долгов, которые числятся на Едином налоговом счёте, но взыскать которые ФНС уже не может. Такой долг может быть официально признан безнадёжным и списан по ряду причин. Среди них — истечение установленного срока взыскания или другие основания, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
«Речь идёт не о появлении принципиально нового инструмента давления на налогоплательщиков, а скорее о наведении порядка в той части задолженностей, которые фактически “висят” в системе, но по объективным причинам не могут быть взысканы: например, из-за отсутствия имущества у должника, завершённых процедур банкротства или истечения сроков взыскания», — объяснил в беседе с RT Георгий Мартиросов, руководитель направления по GR-коммуникациям PRIX Club.
Он отметил, что обязательства никуда не исчезнут при наличии активов у налогоплательщика. Изменение коснётся лишь тех случаев, в которых взыскать долг невозможно по объективным причинам.
Штрафы с 1 мая 2026 года.
С 1 мая начнут штафовать организации и ИП, осуществляющие транспортно-экспедиционную деятельность без включения в госреестр на платформе «ГосЛог». Без регистрации официальная работа невозможна.
Требования начали действовать с 1 марта, на внесение в государственный реестр экспедиторам давалось 60 дней. Этот срок истёк сегодня.
За нарушение и задержку предусмотрены штрафы: от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — за первое нарушение, от 500 тыс. до 1 млн руб. — за повторное.
Обновление «Честного знака» с 1 мая: новые категории.
С начала месяца будет вновь расширен перечень товаров, которые нельзя продавать без маркировки Data Matrix.
В этот раз изменения коснутся кондитерских изделий, а именно — круассанов, рулетов, пирожных, тортов.
Маркировать также будет необходимо радиоэлектронику. Например, смартфоны, штепсели и розетки, светильники, ноутбуки.
К тому же с 1 мая запрещена поставка немаркированных стройматериалов в индивидуальной потребительской упаковке. Речь идёт, в частности, о цементе, сухих строительных смесях вроде штукатурки или шпатлёвки, гипсе, монтажных пенах, а также герметиках, мастиках и замазках.
На складах производителей и импортёров не должно оставаться немаркированных остатков. Если продукция была выпущена или ввезена до 1 мая, её можно продавать до истечения срока годности.
Запрет на вывоз золота с 1 мая 2026 года.
С 1 мая вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 г. Он распространяется на физические лица, юридические лица и ИП.
Исключения касаются случаев, когда вывоз золота осуществляется в страны ЕАЭС через воздушные пункты пропуска через государственную границу в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Кневичи (Владивосток). Это возможно лишь при наличии разрешительного документа Федеральной пробирной палаты.
Помимо этого, исключения допускаются в случае вывоза золота физическими лицами в государства, не входящие в ЕАЭС, через те же четыре аэропорта и при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты, а также в случае вывоза золота юридическими лицами и ИП в страны, не входящие в ЕАЭС.
«Работа в России»: данные об обучении и трудоустройстве подростков.
С начала месяца начнут действовать изменения, касающиеся размещения информации о целевом обучении на платформе «Работа в России».
Образовательные организации должны будут публиковать информацию об отчислении студента-целевика, его переводе на платную основу и аналогичные сведения.
Гражданам же необходимо будет размещать данные о расторжении договора заказчиком или уведомления о неисполнении им обязательств по трудоустройству.
Если студент откажется от заключения договора о целевом обучении или расторгнет его до первой промежуточной аттестации, эта информация будет передана с платформы «Работа в России» в информационную систему Минобрнауки.
Другое нововведение упрощает организацию временного трудоустройства для несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Теперь образовательные организации смогут подавать в центры занятости групповые заявки на трудоустройство учеников через платформу «Работа в России». Ранее эта заявка подавалась на бумажном носителе.
Удаление из базы данных о мошенниках с 2 мая.
Банк России усовершенствовал порядок работы с базой данных о мошеннических операциях. Главное нововведение связано с процессом исключения сведений из этой базы.
Теперь, если регулятор получит заявление об исключении данных, он направит запрос в банк. Кредитная организация, в свою очередь, должна будет связаться с клиентом, чьё обращение и стало причиной внесения информации в базу.
Это необходимо, чтобы уточнить, по-прежнему ли клиент считает операцию мошеннической. Результаты взаимодействия банк передаст регулятору. Такой механизм позволит оперативно исправлять ситуации, когда человек сначала сообщил о мошенничестве, но позже признал операцию правомерной.
Новая форма РСВ с 6 мая 2026 года.
Федеральная налоговая служба утвердила новую редакцию формы расчёта по страховым взносам (РСВ). Изменения вступят в силу с 6 мая 2026 года. Обновление связано с оптимизацией льготных тарифов взносов для МСП.
Ключевым нововведением стало Приложение 3.1 к расчёту. В нём субъекты МСП, работающие в приоритетных отраслях, должны будут рассчитывать и подтверждать своё соответствие условиям применения льготных тарифов.
В связи с этим были внесены и другие корректировки:
— в Приложении 5 к порядку заполнения РСВ появился новый код тарифа плательщика — 32, а код 20 был исключён;
— обновлены коды категорий застрахованных лиц: упразднён код «МС» и введён код «ПВ».
Среди технических правок — замена штрихкодов для корректной автоматизированной обработки отчётности. Обновления затронули как электронный формат представления РСВ, так и его бумажную версию.