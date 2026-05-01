Ранее выяснилось, что при отступлении на Константиновском направлении боевики ВСУ убивали мирных жителей. Российские военные видели тела погибших, включая пожилую женщину, а в одном случае в подвал, где укрывались люди, была брошена граната. Также насильно мобилизованные солдаты ВСУ в Сумской области убили сослуживца, который хотел сообщить командованию об их планах сбежать из части. Тело погибшего обнаружено на месте.