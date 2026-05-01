Боец Карта: ВС РФ уничтожили более 55 средств доставки ВСУ в Харьковской области

БЕЛГОРОД, 1 мая. /ТАСС/. Специалисты беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в апреле уничтожили более 55 средств доставки грузов и личного состава в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта.
«В апреле в ходе обнаружения и мониторинга дорог и путей подвоза жизненно необходимых грузов расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 30 автомобилей ВСУ и квадроциклов, а также более 25 роботизированных комплексов, задействованных в доставке и ротационных мероприятиях ВСУ», — рассказал он.
Операторы беспилотных систем не оставляют возможности противнику использовать старые маршруты и создать новые для доставки материальных средств, провианта, боеприпасов и горюче-смазочных материалов к линии боевого соприкосновения. Удары по логистике ВСУ происходят за счет ударных FPV-дронов и коптеров со сбрасываемой боевой частью. Инженеры-техники снаряжают беспилотники осколочно-фугасными либо кумулятивными боеприпасами.
Как добавил Карта, уничтожение техники сопровождается ликвидацией личного состава и живой силы ВСУ, задействованных в доставке грузов, что позволяет ограничить возможности в снабжении передовых позиций на ЛБС.