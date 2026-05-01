МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

По его словам, подобные действия Запада служат сигналом для государств мирового большинства. Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия уже ведёт работу с зарубежными партнёрами по противодействию таким пагубным тенденциям.
«Попытки западников размывать базовые основы и принципы международного морского права, подменяя их односторонними действиями на основе келейных договорённостей, а также изобретая псевдоюридические конструкции и термины наподобие пресловутого теневого флота, в любой момент могут получить проекцию на жизненно важные интересы государств, расположенных за тысячи километров от Балтики», — сказал Булатов.
При этом он также подчеркнул, что Россия сделает всё для обеспечения свободы судоходства на Балтике.