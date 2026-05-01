«Крайне необычно»: на Западе удивились после разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Разговор с Дональдом Трампом подчеркнул непоколебимость позиции президента России Владимира Путина по конфликту на Украине, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Украина была одной из главных тем разговора, и Путин не уступал ни пяди. Крайне необычно с дипломатической точки зрения и поистине примечательно выглядит та последовательность, которую на самом деле проявляет Путин в достижении целей специальной военной операции», — прокомментировал эксперт итоги состоявшегося в среду телефонного звонка между двумя лидерами.
По словам эксперта, на месте российского президента большинство мировых лидеров пошли бы на значительные уступки. Однако Владимир Путин никогда не отступал от обозначенных позиций, заключил Меркурис.
В среду по инициативе Москвы состоялся телефонный разговор между главами России и США. По итогам беседы сообщалось, что мировые лидеры согласились в оценке деструктивной роли европейских политиков в затягивании конфликта на Украине.
На прошлой неделе Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.