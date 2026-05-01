Российский военный убедил офицера ВСУ сдаться

Пленный старший лейтенант ВСУ Владимир Антонюк сообщил, что остался жив благодаря словам военнослужащего ВС РФ.

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Офицер ВС России убедил офицера ВСУ сдаться без сопротивления и избежать смерти. Об этом рассказал ТАСС пленный старший лейтенант ВСУ Владимир Антонюк.

По словам Антонюка, когда его с подчиненными окружила группа российских военных, то он поначалу хотел подорвать себя гранатой, но, поскольку гранат в его распоряжении не осталось, то решил спровоцировать российских военнослужащих, чтобы те открыли огонь на поражение.

«Я уже обдумывал, как и что мне сделать, чтобы меня сразу застрелили. Но российский военнослужащий, командир группы, как я уже потом узнал, начал просто со мной разговаривать. Правильно, в правильном тоне. Я часто [пытался], но никак не мог вспомнить первые слова. Важны были даже не слова, а то, как они были произнесены. Было без всякой агрессии, то есть спокойным, ровным голосом. Если бы была какая-то агрессия, я бы принял другое решение», — сказал Антонюк.

По словам пленного, именно благодаря словам российского офицера он остался жив. Военнослужащий также отметил, что столкновение с бойцами РФ стало для его группы полной неожиданностью, поскольку они находились в глубоком тылу вдали от линии боевого соприкосновения.

Пленные ВСУ создали гуманитарный проект «Украина пропадает без вести», где ведут Telegram-канал, проводят прямые эфиры, рассказывая истории бойцов, помогая родным выйти с ними на связь.