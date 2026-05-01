Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что в перспективе Киеву придётся пойти на территориальные уступки для заключения мира. В интервью политик заявил, что часть земель Украины может перестать быть украинской. При таком раскладе, по его словам, Киев должен получить чёткие гарантии вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский должен иметь возможность заявить гражданам о том, что стране открыт путь в Европу.