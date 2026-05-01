ТАСС: СБУ пытались использовать родителей для провокации пленного солдата ВСУ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины пыталась для провокации использовать пожилых родителей пленного военнослужащего 210-го отдельного штурмового полка Александра Марчука. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Там рассказали, что военнослужащий, находящийся в плену у ВС РФ, записал видеообращение к своим родителям с просьбой связаться с ним.
«Видео, которое прислали нам, заставило невольно улыбнуться. Сотрудники СБУ даже не удосужились снять родителей Марчука в непринужденной обстановке, поставив их по стойке смирно на территории одного из своих замаскированных объектов, стены которого оббиты OSB-плитами», — рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах отметили, что пленному военнослужащему разрешили записать еще одно обращение, однако они на него так и не ответили, «потеряв интерес».