Над регионами России за ночь сбит 141 украинский БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 141 украинский беспилотник.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее в Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание морского терминала.

Кроме того, в Белгородской области БПЛА атаковал мотоцикл, в результате чего погибли два молодых человека.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше