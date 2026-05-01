Над регионами России за ночь сбит 141 украинский БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 141 украинский беспилотник.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее в Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание морского терминала.
Кроме того, в Белгородской области БПЛА атаковал мотоцикл, в результате чего погибли два молодых человека.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше