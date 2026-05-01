США раскрыли численность своего военного контингента в Европе

«В настоящее время на европейском театре военных действий размещено около 80 тыс. военнослужащих США. Примерно 38 тыс. из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии», — сказал представитель EUCOM.
Американские силы дислоцированы в таких точках, как Висбаден, Рейн-Пфальц, Штутгарт и Бавария. Численность контингента постоянно колеблется почти на ежемесячной основе из-за плановых учений и ротации сил. Ведомство непрерывно пересматривает и корректирует структуру и численность войск в случае изменения обстоятельств. Решения на этот счёт Вашингтон принимает в процессе консультаций с партнёрами по НАТО. Союзники привносят собственные силы и потенциал, чтобы гарантировать коллективную способность сдерживать и обороняться.
Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил возможность сокращения военного контингента США в Италии и Испании. Об этом республиканец заявил в ходе мероприятия в Белом доме. По его словам, причиной стало поведение этих стран.
