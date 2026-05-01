МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило на волчанское направление к селу Покаляное Харьковской области инструкторов 157-й механизированной бригады с опытом АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Враг пытается удержать контроль над селом Покаляное, куда противник перебросил инструкторов 157-й механизированной бригады с опытом АТО для “повышения мотивации” личного состава», — сказал собеседник агентства.