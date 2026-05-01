Боевики ВСУ убивали гражданских, отступая на Константиновском направлении.
Об этом рассказал артиллерист 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск России с позывным Артист. По его словам, речь идёт о фактах военных преступлений ВСУ, которые российские бойцы наблюдали непосредственно на месте.
«При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину», — цитирует военного РИА Новости.
Также боец рассказал, что в одном случае тела погибших были обнаружены в укрытии, куда ВСУ бросили гранату.
Ранее сообщалось, что украинские военные зверски убили пенсионерку в Казачьей Лопани Харьковской области.
Беженка из Гуляйполя в Запорожской области также рассказала, что при отступлении военнослужащие ВСУ угрожали мирным жителям убийством и поджогом домов.