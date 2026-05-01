На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом, которая объясняет его позицию

Разговор с президентом США Дональдом Трампом подтвердил твёрдую позицию главы России Владимира Путина по Украине. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала раскрыл одну многозначительную деталь в поведении российского политика.
Эксперт указал на последовательность лидера РФ в достижении целей СВО на Украине. Он подчеркнул, что во время беседы Путин не уступал своих позиций, и выразил уверенность, что большинство мировых лидеров на его месте пошли бы на значительные уступки.
Напомним, 29 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за 51 день провели телефонный разговор. Обсудили конфликты на Украине и в Иране. Президенты сошлись во мнении, что Киев уже давно проиграл на поле боя, однако не хочет этого признавать.