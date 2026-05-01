Посол Ирана: Тегеран отдает приоритет дипломатическому урегулированию с США

Он напомнил, что исламская республика на всех этапах и раундах ядерных переговоров последовательно заявляла о своей готовности к достижению сбалансированного и справедливого соглашения и, выдвигая инициативы, демонстрировала конструктивный подход к достижению результата. «Этот подход, отдающий приоритет дипломатическому пути, остается для нас основополагающим, и мы считаем, что единственный способ разрешения разногласий — это возвращение к дипломатии», — сказал дипломат.
Он отметил, что переговоры не должны превращаться в инструмент обмана или продвижения военных целей. «К сожалению, мы стали свидетелями злоупотребления и предательства дипломатии со стороны Соединенных Штатов во время 12-дневной войны (в июне 2026 года — прим. корр. ТАСС) и недавней агрессии», — констатировал посол.
По его словам, Исламабад рассматривается как место проведения переговоров, учитывая «инициативы и усилия Пакистана». «Исламабад рассматривается как место проведения переговоров. Но место проведения переговоров — второстепенный вопрос: важно сосредоточиться на пути к достижению справедливого и сбалансированного соглашения», — подчеркнул дипломат.
11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.