Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Ирана: Тегеран отдает приоритет дипломатическому урегулированию с США

Мохаммад Реза Сабури отметил, что переговоры не должны превращаться в инструмент обмана или продвижения военных целей.

Источник: Reuters

РИМ, 1 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Иран отдает приоритет дипломатическому пути урегулирования с США, которые допускают «злоупотребления и предательства дипломатии». Об этом сказал в интервью ТАСС посол исламской республики в Италии Мохаммад Реза Сабури.

Он напомнил, что исламская республика на всех этапах и раундах ядерных переговоров последовательно заявляла о своей готовности к достижению сбалансированного и справедливого соглашения и, выдвигая инициативы, демонстрировала конструктивный подход к достижению результата. «Этот подход, отдающий приоритет дипломатическому пути, остается для нас основополагающим, и мы считаем, что единственный способ разрешения разногласий — это возвращение к дипломатии», — сказал дипломат.

Он отметил, что переговоры не должны превращаться в инструмент обмана или продвижения военных целей. «К сожалению, мы стали свидетелями злоупотребления и предательства дипломатии со стороны Соединенных Штатов во время 12-дневной войны (в июне 2026 года — прим. корр. ТАСС) и недавней агрессии», — констатировал посол.

По его словам, Исламабад рассматривается как место проведения переговоров, учитывая «инициативы и усилия Пакистана». «Исламабад рассматривается как место проведения переговоров. Но место проведения переговоров — второстепенный вопрос: важно сосредоточиться на пути к достижению справедливого и сбалансированного соглашения», — подчеркнул дипломат.

11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и в Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу долгосрочного урегулирования конфликта из-за ряда противоречий. Детали возможного нового раунда переговоров остаются неизвестными.

