Обмен «5 на 5»: освобожденный из польской тюрьмы Бутягин вернулся в Петербург

Российский археолог Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. К нему применили арест, Варшава готовилась выдать российского ученого Украине.
Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе, что стало результатом многоэтапной операции, которую провели КГБ Беларуси и ФСБ РФ. В операции также принимали участие польские спецслужбы.
«Александр Бутягин дома, в Петербурге», — говорится в сообщении Telegram-канала.
После обмена на белорусско-польской границе Бутягин находился на территории Беларуси.
Позже сам ученый рассказал, что сначала его встретили представители Беларуси, а затем состоялась передача сотрудникам ФСБ России.
«(Я — Sputnik.)… сразу же знал, что здесь все безопасно, все надежно и все будет хорошо», — отмечал Бутягин.
Как сообщалось ранее, 28 апреля на границе Беларуси и Польши был произведен обмен задержанными по формуле «пять на пять». Обмен был проведен белорусским Комитетом государственной безопасности и польским Агентством внешней разведки.