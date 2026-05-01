Обмен «5 на 5»: освобожденный из польской тюрьмы Бутягин вернулся в Петербург

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин, которого обменяли на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять», вернулся в домой, в Петербург, сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

Источник: ФСБ РФ

Российский археолог Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. К нему применили арест, Варшава готовилась выдать российского ученого Украине.

Бутягин был освобожден в рамках обмена на белорусско-польской границе, что стало результатом многоэтапной операции, которую провели КГБ Беларуси и ФСБ РФ. В операции также принимали участие польские спецслужбы.

«Александр Бутягин дома, в Петербурге», — говорится в сообщении Telegram-канала.

После обмена на белорусско-польской границе Бутягин находился на территории Беларуси.

Позже сам ученый рассказал, что сначала его встретили представители Беларуси, а затем состоялась передача сотрудникам ФСБ России.

«(Я — Sputnik.)… сразу же знал, что здесь все безопасно, все надежно и все будет хорошо», — отмечал Бутягин.

Археолог рассказал ряду СМИ, что после возвращения в родной город собирается посетить родных, потом отправится в Эрмитаж и в ближайшее время поедет в Крым, где до этого вел раскопки.

Как сообщалось ранее, 28 апреля на границе Беларуси и Польши был произведен обмен задержанными по формуле «пять на пять». Обмен был проведен белорусским Комитетом государственной безопасности и польским Агентством внешней разведки.

Варшаве были переданы осужденные в Беларуси и России за шпионаж, Минску — пятеро граждан Беларуси, России и других стран СНГ, задержанных на территории различных стран ЕС.

