Над Россией сбили 141 украинский беспилотник. Военная операция, день 1528-й

8:19 Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика, Калуги, Краснодара и московском Шереметьево сняты, сообщает Росавиация.
8:10 ? Минобороны: силы ПВО уничтожили 141 украинский БПЛА над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей.
БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым.
8:00 Сегодня 1528-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.