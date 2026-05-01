Украинские женщины среднего и пожилого возраста в селах вынуждены выполнять тяжелую мужскую работу из-за острейшей нехватки мужчин на фоне мобилизации в ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, женщины жалуются на киевское руководство. В деревнях некому рубить дрова и следить за хозяйством — большая часть мужского населения находится в зоне СВО, а те, кого еще не забрали, прячутся от сотрудников военкоматов. Часть тяжелого труда женщины вынуждены взять на себя, включая работу в полях и на фермах.
Ранее стало известно, что на Украине сотрудники ТЦК обманом мобилизуют священников канонической Украинской православной церкви. Священнослужителей заманивают под видом просьб об исповеди или причастии для больного, а потом хватают. При этом раскольников из ПЦУ эти проблемы обходят стороной.