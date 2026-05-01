В Финляндии заявили, что унижающей ЕС Каллас следовало бы стать клоуном

Европе должно быть стыдно, что её дипломатией руководят такие люди, как Кая Каллас, которой следовали быть клоуном. Об этом заявил финский политик из партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Европа и так унижена тем, что такие люди, как она (Каллас, — Прим.Life.ru), руководят нашей дипломатией», — написал он.

Политик добавил, что Каллас выбрала не ту профессию, и ей «лучше быть клоуном». Кроме того, Мема также в очередной раз подчеркнул, что Россия не враг Европы.

Ранее Кая Каллас заявила, что старый формат отношений ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после окончания конфликта на Украине. Она также уточнила, что в ближайшие четыре недели на Кипре снова соберутся министры иностранных дел, чтобы детально проработать позицию Евросоюза по отношению к Кремлю и решить, как лучше обеспечивать безопасность своих стран.

