В Финляндии заявили, что унижающей ЕС Каллас следовало бы стать клоуном

Ранее Кая Каллас заявила, что старый формат отношений ЕС с Россией останется в прошлом навсегда — даже после окончания конфликта на Украине. Она также уточнила, что в ближайшие четыре недели на Кипре снова соберутся министры иностранных дел, чтобы детально проработать позицию Евросоюза по отношению к Кремлю и решить, как лучше обеспечивать безопасность своих стран.