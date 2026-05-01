Археолог Бутягин рассказал, что скучал по центру Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы археолог Александр Бутягин, который вернулся в Санкт-Петербург в пятницу, сообщил РИА Новости, что в заточении он очень скучал по историческому центру города и представлял, будто находится там.

Источник: РИА Новости

«Больше всего мне не хватало самого центра Петербурга, потому что я очень много (во многих местах — ред.) там жил, и бабушка моя жила в пяти минутах ходьбы от Заячьего острова. И, знаете, я представлял, что я иду и вижу Эрмитаж, колонны (Ростральные колонны — ред.). Это банально, но это правда», — признался ученый.

Он отметил, что с вокзала направляется к себе домой, а не к родителям.

«Откуда уехал — туда и надо вернуться», — пояснил Бутягин.

Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. После этого защита Бутягина подала апелляцию на решение Окружного суда Варшавы, которая так и не была рассмотрена. Во вторник россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными на белорусско-польской границе.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше