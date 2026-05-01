Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного контингента в Германии застало Пентагон врасплох. Как сообщает издание Politico со ссылкой на помощника конгрессмена, в Министерстве обороны США не планировали подобного развития событий и были ошеломлены риторикой главы государства. Тем не менее в военном ведомстве призывают относиться к словам президента со всей серьёзностью, учитывая, что во время второго срока Трамп уже перешёл от абстрактных угроз выхода из НАТО к конкретным предупреждениям о возможном захвате Гренландии.
Реакция немецкой стороны оказалась предельно жёсткой. Неназванный высокопоставленный чиновник ФРГ охарактеризовал политику «грубых угроз» американского лидера как исчерпавшую себя, предупредив, что реальный вывод войск серьёзно ослабит не Европу, а сами Соединённые Штаты. «Мы задаёмся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — заявил он в беседе с журналистами, дав понять, что в Берлине устали от непредсказуемости Белого дома.
Тем временем заявление Трампа уже получило резонанс и в других столицах. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал слова президента США «чёрной меткой» для канцлера Германии Фридриха Мерца. Одновременно с этим глава немецкого совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что Мерц может использовать возможное сокращение американского присутствия как удобный предлог для дальнейшей милитаризации ФРГ, ускорив перевооружение страны под предлогом образовавшегося вакуума безопасности.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал принять решение по германскому контингенту в короткие сроки. В Пентагоне, который ранее уже сталкивался с нескоординированными внешнеполитическими инициативами президента, сейчас экстренно анализируют последствия возможного вывода тысяч военнослужащих с баз на территории ФРГ. Европейские союзники, в свою очередь, опасаются, что этот шаг станет сигналом к пересмотру всей трансатлантической архитектуры безопасности.
