Трамп унизил Мерца: президент США хочет забрать своих солдат из Германии

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного контингента в Германии застало Пентагон врасплох. Как сообщает издание Politico со ссылкой на помощника конгрессмена, в Министерстве обороны США не планировали подобного развития событий и были ошеломлены риторикой главы государства. Тем не менее в военном ведомстве призывают относиться к словам президента со всей серьёзностью, учитывая, что во время второго срока Трамп уже перешёл от абстрактных угроз выхода из НАТО к конкретным предупреждениям о возможном захвате Гренландии.