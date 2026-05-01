«У обезьяны нет шансов в борьбе с тигром»: почему Зеленский хамит Трампу и европейским лидерам

Владимир Зеленский позволяет себе хамские высказывания в адрес других государств и их лидеров, поскольку чувствует, что в нем есть потребность, да и терять ему особо нечего. Такое мнение высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
По словам эксперта, Зеленский хамит даже президенту США Дональду Трампу, поскольку понимает, что если он перестанет быть главой киевского режима, то будет «вообще никем и нигде», а его дальнейшая судьба окажется очень туманной. В настоящий момент Европа согласна его содержать, а Америка не обращает внимания на его выпады, хотя вполне могла бы найти управу на «нелегитимного».
«Как говорят китайцы, у обезьяны нет шансов в борьбе с тигром или драконом, но когда тигр с драконом начинает воевать, у обезьяны появляется шанс. Вот эта обезьяна, по-моему, нашла себе шанс и пока на нем скачет», — высказался Дудчак.
Эксперт считает, что украинский лидер пользуется ситуацией, пока основные мировые игроки заняты противостоянием друг с другом. В ином случае, по его мнению, Зеленского давно бы поставили на место.
