Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в мае

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В мае расширяются меры поддержки многодетных семей, поддержки участников СВО и их близких, а также закон о полном госфинансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

«Законы, вступающие в силу в мае. Расширение поддержки многодетных семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей сохранится в случае, если у многодетной семьи произошло небольшое увеличение доходов. Мера коснётся более 231 тысяч человек», — написал Володин в своем канале на платформе в «Макс».

По его словам, необходимо создавать условия, чтобы семей с детьми в России становилось как можно больше, от этого зависит будущее страны.

В публикации уточняется, что с 22 мая многодетные сохранят ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%, действие закона будет распространяться в беззаявительном порядке с начала 2026 года на всех, кто получает эту социальную выплату.

«Новые меры поддержки участников специальной военной операции и их близких: бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии (вступил в силу 25 апреля), предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО (вступил в силу 25 апреля), защита доходов инвалидов и ветеранов от взыскания», — добавил председатель Госдумы, подчеркнув, что всего с 2022 года принято 164 федеральных закона в этой сфере, а на рассмотрении палаты парламента находится еще 10 законопроектов.

Кроме этого, в публикации сообщается, что с 6 мая предусматривается возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества, и уточняются формы государственной поддержки кинематографии, мера направлена на развитие отечественных студий.

С 28 мая, согласно сообщению, вводится перечень показателей, критерии и периодичность оценки эффективности результатов реализации автошколами программ профессионального обучения водителей, закон будет способствовать повышению качества их подготовки и поможет снизить аварийность на дорогах.

«Закон, вступающий в силу 28 мая. Уточняются полномочия ЦБ по верификации данных. Банк России будет использовать регистр сведений о населении в целях идентификации граждан в Центральном каталоге кредитных историй, а также для проверки соответствующих сведений», — добавляется в публикации.

Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше