Силы ПВО сбили за ночь 141 украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на пятницу 141 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: "Российская газета"

Средства противовоздушной обороны уничтожили в ночь на пятницу 141 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, с 20:00 30 апреля до 7:00 1 мая дежурными средствами ПВО были нейтрализованы украинские БПЛА над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и столичным регионом.

Также дроны были сбиты над Черным и Азовским морями.

Всего силы ПВО РФ перехватили и уничтожили 141 БПЛА.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали Туапсе в Краснодарском крае. На территории морского терминала начался пожар.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше