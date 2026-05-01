Politico: в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из ФРГ

Эти заявления Трампа «ошеломили представителей военных кругов», которые пытаются теперь выяснить, насколько серьезным являлось заявление президента. Теперь речь идет о «потенциальных новых усилиях, направленных на вывод из Германии сотен, если не тысяч, американских военнослужащих», сказали газете трое представителей военных кругов США. Пентагон «не ожидал этого и не планировал никакого рода сокращений» воинского контингента в Германии, добавил сотрудник аппарата Конгресса США, знакомый с ходом дебатов на эту тему. «Однако мы должны всерьез к нему (Трампу — прим. ТАСС) относиться, поскольку он серьезно был настроен на это в ходе первого срока пребывания на посту президента [США в 2017—2021 годах]», — отметил представитель аппарата Конгресса. Он имел в виду вывод Соединенными Штатами из Германии в 2020 году 11,9 тыс. военнослужащих.