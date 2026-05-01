Politico: в Пентагоне удивились словам Трампа о выводе войск из ФРГ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Объявление президента США Дональда Трампа о возможном выводе части войск из Германии «шокировало Пентагон». Об этом заявил газете Politico неназванный германский чиновник, комментируя высказывания американского лидера о возможности сокращения численности войск в ФРГ.

Источник: Reuters

Эти заявления Трампа «ошеломили представителей военных кругов», которые пытаются теперь выяснить, насколько серьезным являлось заявление президента. Теперь речь идет о «потенциальных новых усилиях, направленных на вывод из Германии сотен, если не тысяч, американских военнослужащих», сказали газете трое представителей военных кругов США. Пентагон «не ожидал этого и не планировал никакого рода сокращений» воинского контингента в Германии, добавил сотрудник аппарата Конгресса США, знакомый с ходом дебатов на эту тему. «Однако мы должны всерьез к нему (Трампу — прим. ТАСС) относиться, поскольку он серьезно был настроен на это в ходе первого срока пребывания на посту президента [США в 2017—2021 годах]», — отметил представитель аппарата Конгресса. Он имел в виду вывод Соединенными Штатами из Германии в 2020 году 11,9 тыс. военнослужащих.

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заверил, что Пентагон «готовит планы на все сценарии». «И мы полностью готовы выполнить приказы верховного главнокомандующего в то время и в том месте, которые он выберет», — заверил Парнелл.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше