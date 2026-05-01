Фицо рассказал о допросах в туалетах Брюсселя после встреч с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют его за встречи с Владимиром Путиным, но при этом сами интересуются их итогами.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — отметил он, выступая перед студентами в Ружомбероке.

По словам Фицо, реакция в ЕС носит двойственный характер. При этом его поездки вызывают напряжение: ранее Польша и страны Балтии не разрешили перелёт словацкого правительственного самолёта на мероприятия в Москве.

Ожидается, что на День Победы он может добраться в Россию на автомобиле. Премьер уточнил, что планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, но не участвовать в параде.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
