Закрытие воздушного пространства — на Кубани опровергли новый фейк

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая — РИА Новости Крым. Фейковые письма о проведении учений и закрытии воздушного пространства рассылают мошенники чиновникам Краснодарского края. Об этом информирует оперштаб Кубани.

Источник: РИА "Новости"

«В поддельном документе, адресованном главам муниципалитетов, говорится о запрете использования воздушного пространства для всех видов воздушных судов в период с 30 апреля по 12 мая якобы в связи с учениями Министерства обороны РФ. Это фейк», — сказано в сообщении.

Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе.

Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона «исполнителя письма» можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.

В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.

Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.

