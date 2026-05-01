Закрытие воздушного пространства — на Кубани опровергли новый фейк

«В поддельном документе, адресованном главам муниципалитетов, говорится о запрете использования воздушного пространства для всех видов воздушных судов в период с 30 апреля по 12 мая якобы в связи с учениями Министерства обороны РФ. Это фейк», — сказано в сообщении.
Никаких учений в регионе не планируется и такого письма за подписью губернатора не существует, подчеркнули в оперштабе.
Отмечается также, что рассылка приходит с бесплатного почтового сервиса, с которого администрация не отправляет писем и не ведет деловую переписку. Ящик зарегистрирован на иностранной платформе, а по номеру телефона «исполнителя письма» можно только забронировать номер в одной из сочинских гостиниц.
В оперштабе призвали доверять только официальным источникам информации.
Враг подделывает с помощью искусственного интеллекта видео крымских и федеральных чиновников, жителей полуострова просят не поддаваться на провокации, сообщал ранее советник главы республики Олег Крючков.