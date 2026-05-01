Пентагон шокировал план Трампа в Германии

Министерство обороны США оказалось сильно удивлено решению американского лидера Дональда Трампа о возможном выводе или уменьшении численности американских солдат в Германии. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники. Пентагон, по данным издания, не планировал вывод войск из какой-либо европейской страны.

Источник: Life.ru

Как утверждается, Германия добросовестно выполняла свои обязательства по вкладу в европейскую оборону, и всем казалось, что именно Берлин находится в «относительной безопасности» от резких выпадов Трампа. Немецкий чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что американский президент позволяет себе слишком «грубые угрозы». По его словам, вывод войск США с территории ФРГ ослабит сам Вашингтон и его позиции во всей Европе.

«Мы задаёмся вопросом, когда же взрослые люди в Вашингтоне снова планируют выйти на первый план», — посетовал немецкий чиовник.

Однако автор статьи допускает, что Трамп мог просто устроить «разбор полётов» без чёткой цели о выводе войск. Так, в его словах нет информации о том, сколько солдат должно покинуть ФРГ — сотни или тысячи. Возможно, Трамп просто решил припугнуть Берлин, который ранее открыто выразил недовольство действиями Белого дома в отношении Ирана.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты изучают и пересматривают вопрос о сокращении военного контингента в Германии. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал такое решение Вашингтона «чёрной меткой» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Сейчас в Европе размещено порядка 80 тысяч американских военнослужащих. Примерно 38 тысяч из них находятся на постоянной и ротационной основах в Германии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше