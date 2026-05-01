Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegraph: в НАТО не обсуждают вывод войск США из Германии

Несмотря на угрозы президента Дональда Трампа вывести войска США из Германии, ни американцы, ни немцы в НАТО не обсуждали этот вопрос. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что даже если вопрос о выводе американских войск из ФРГ действительно захотят вынести на обсуждение в НАТО, он должен быть предварительно согласован между Вашингтоном и Берлином. Один из источников заявил газете, что «уже сбился со счета», сколько раз один и тот же президент угрожал вывести войска «отсюда, туда или отовсюду».

Одна из главных проблем для США — куда передислоцировать войска в случае их вывода из Германии, пишет The Telegraph. По словам источников газеты, в качестве таких потенциальных мест рассматривались Гренландия, Румыния и Ближний Восток.

Дональд Трамп начал угрожать вывести из Германии американские войска после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что США были «унижены» Ираном, и у Вашингтона нет стратегии выхода из военного конфликта. Господин Мерц также сказал, что военные действия в Иране и последовавшее закрытие Ормузского пролива нанесли немецкой экономике значительный ущерб. Сейчас в Германии дислоцировано около 35 тыс. военных США.

