Глава Башкирии осмотрел новые экспонаты музея под открытым небом в Уфе

Советский грузовой паровоз «Л-3589» разработан в конце Великой Отечественной войны совместно Коломенским заводом и научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта под руководством конструктора Л. С. Лебедянского и академика С. П. Сыромятникова. Этот паровоз выпускался с 1945 по 1955 годы.
Директор музея истории Уфы Тимур Ильясов рассказал, что паровоз серии «Л» — один из лучших массовых советских паровозов, эксплуатировавшихся на всей сети железных дорог СССР. С 1945 по 1955 годы было построено 4200 паровозов серии Л. На территории Уфы эксплуатировалось более 10 паровозов этой серии. Сейчас паровозы серии Л используются в качестве экскурсионных в составах ретро-поездов.
По словам и. о. главы администрации Уфы Сергея Кожевникова, паровоз серии Л, который сейчас является музейным экспонатом, эксплуатировался с 1954 года. Позже он был безвозмездно передан для музея Куйбышевской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД».
Авиационный турбореактивный двигатель Р-95Ш для самолетов-штурмовиков Су-25 разработан в 1979 году конструкторским бюро под руководством Героя Социалистического труда Сергея Алексеевича Гаврилова (в наши дни — это опытно-конструкторское бюро «Мотор», работающее в составе ОДК-УМПО).
Двигатель создавался исходя из концепции повышенной боевой живучести. Ему предстояло быть надежным, простым в обслуживании при эксплуатации, запускаться как от аэродромных источников, так и от бортовых аккумуляторных батарей, безотказно заводиться при заправке различными сортами авиационного керосина и дизельным топливом, и главное, устойчиво работать при воздействии ударных волн высокой интенсивности, раскаленных газов при взрыве снарядов и ракет противника и при пуске собственных ракет.
Первый двигатель встал на испытательный стенд в апреле 1975 года. Первый полет Су-25 с двигателем Р-95Ш состоялся в декабре 1976 года. Государственные стендовые испытания двигателя прошли в апреле 1978 года. 1 января 1980 года начался серийный выпуск двигателей Р-95Ш на Уфимском моторостроительном производственном объединении.
Двигатель отличался компактным размещением жизненно важных агрегатов, простотой в эксплуатации и обслуживании, высокой надежностью, обладал высокой боевой живучестью, подтвержденной в боевых условиях. Специалисты утверждают, что за всю историю работы самолетов Су-25 в годы войны в Афганистане неизвестно ни одного случая крушения машины по причине отказа двигателя Р-95Ш. Этот опыт применения подтвердил высокие показатели надежности и безотказности, заложенные в его конструкцию.
В микрорайоне Инорс возле отдела кадров ОДК-УМПО в 2007 году установлен памятник «Машина времени», в основе которого — двигатель Р-95Ш, как дань уважения работе уфимских моторостроителей.
Отметим, ранее в сквере стелы «Уфа — город трудовой доблести» установили авиационный двигатель М-105ПФ, которым оснащали отечественные истребители 1940-х годов, поставили нефтекачалку и корабельные якоря, «полуторку» ГАЗ-АА, а также вертикально-фасонно-строгальный станок, как символы развития отраслей промышленности Башкортостана. В мае 2025 года в этом сквере открыли тематическую фотовыставку и заложили аллею нефтяников. Снимки военных лет, установленные на специальных стендах, рассказывают об истории развития нефтяной промышленности в республике и труде башкирских нефтяников в ту эпоху.