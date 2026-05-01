Глава Башкирии осмотрел новые экспонаты музея под открытым небом в Уфе

Двигатель создавался исходя из концепции повышенной боевой живучести. Ему предстояло быть надежным, простым в обслуживании при эксплуатации, запускаться как от аэродромных источников, так и от бортовых аккумуляторных батарей, безотказно заводиться при заправке различными сортами авиационного керосина и дизельным топливом, и главное, устойчиво работать при воздействии ударных волн высокой интенсивности, раскаленных газов при взрыве снарядов и ракет противника и при пуске собственных ракет.